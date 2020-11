Advent: Kirchen setzen Leuchtzeichen gegen Einsamkeit Sendung: Hamburg Journal | 28.11.2020 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 28.12.2020

Zu jedem Advent leuchten drei Kirchen der Hamburger Nordkirche in gold-orangenen Lichtern. Insgesamt sollen zwölf am Ende in der Stadt erstrahlen.