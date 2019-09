A7 wird in Richtung Norden gesperrt

Hamburg Journal - 12.09.2019 19:30 Uhr

Die A7 wird im Nordwesten der Stadt in Fahrtrichtung Norden am Wochenende voraussichtlich für 55 Stunden gesperrt. Rund um den Deckel in Schnelsen soll neuer Asphalt aufgetragen werden.