105 Jahre Blumengroßmarkt in Hamburg

Hamburg Journal - 08.12.2019 19:30 Uhr

1914 wurde der erste Blumengroßmarkt am Klosterwall eröffnet - der Beginn einer Erfolgsgeschichte. 1963 zog man wegen Platzmangels in die Deichtorhallen und 1983 in die Bankstraße.