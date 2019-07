Zusammenleben im Kloster Mariensee

Hallo Niedersachsen - 09.07.2019 19:30 Uhr

Im Kloster Mariensee in Neustadt am Rübenberge leben vier Frauen in einem Konvent. Sie verbindet ihr Wunsch, für andere da zu sein und das historische Gebäude immer wieder neu mit Leben zu füllen.