Zivilcourage: 14 Alltags-Helden in Goslar geehrt Sendung: Hallo Niedersachsen | 15.01.2020 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 15.01.2021

Sie handelten mutig und geistesgegenwärtig und waren so Retter in der Not: 14 "Helden des Alltags" wurden in Goslar mit dem Preis für Zivilicourage ausgezeichnet.