Winter 1978/79: Die Schneewehe von Westeraccum

Hallo Niedersachsen - 18.02.2019 19:30 Uhr

Bei der Schneekatastrophe vor 40 Jahren lag ganz Ostfriesland unter einer dicken Decke. An allen Erhebungen türmte sich der Schnee - auch in Westeraccum in der Gemeinde Dornum.