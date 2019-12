Wieda: Ein Dorf wird zur Weihnachts-Krippe Sendung: Hallo Niedersachsen | 27.12.2019 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 27.12.2020

Kaum ein anderer Ort in Niedersachsen leuchtet so weihnachtlich wie Wieda: An der Hauptstraße sind 23 große Weihnachtskrippen mit lebensgroßen Figuren aufgebaut.