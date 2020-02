Wie können Synagogen besser geschützt werden? Sendung: Hallo Niedersachsen | 01.02.2020 19:30 Uhr 4 min | Verfügbar bis 01.02.2021

Sicherheit ist in der jüdischen Synagoge in Braunschweig seit jeher ein Thema. Der Anschlag in Halle hat viele Gemeindemitglieder in ihrem Unsicherheitsgefühl bestätigt.