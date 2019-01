Wenn Bürger in Behörden übergriffig werden

Hallo Niedersachsen - 24.01.2019 19:30 Uhr

Immer wieder sind Mitarbeiter in Verwaltungen mit Beleidigungen und zum Teil auch Drohungen konfrontiert. Bundesweit bekannt wurde der Mord an Landrat Rüdiger Butte in Hameln.