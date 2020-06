Wasserstoff-Energie: Pilotprojekt in der Wesermarsch Sendung: Hallo Niedersachsen | 14.06.2020 | 19:30 Uhr 5 min | Verfügbar bis 14.06.2021

Wasserstoff könnte der Energielieferant der Zukunft sein. Doch seine Herstellung ist teuer. In Huntorf in der Wesermarsch werden in einem Pilotprojekt erste Versuche gemacht.