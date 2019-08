Vielseitigkeitsreiter kämpfen um EM-Titel

Hallo Niedersachsen - 31.08.2019 19:30 Uhr

Olympiasieger Michael Jung bleibt nach dem Geländeritt bei der EM im Vielseitigkeitsreiten in Luhmühlen weiterhin auf Goldkurs. Am Sonntag geht es in den Springparcours.