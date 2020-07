Emden: VW investiert in Elektromobilität Sendung: Hallo Niedersachsen | 10.07.2020 | 19:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 10.07.2021

In Emden will Volkswagen bald einen Elektro-Stadtgeländewagen bauen - und investiert viel Geld in den Standort. Für klassische Zulieferer könnte es schwierig werden.