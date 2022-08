Ukrainische Kinder erhalten Schulunterricht in Niedersachsen Sendung: Hallo Niedersachsen | 27.08.2022 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 27.08.2024

Rund 15.000 geflüchtete Kinder werden in diesem Schuljahr hierzulande unterrichtet, auch an der Erich-Kästner-Schule in Bohmte.