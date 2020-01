Udo-Lindenberg-Film feiert Premiere in Hannover Sendung: Hallo Niedersachsen | 11.01.2020 19:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 11.01.2021

Nach der Weltpremiere in Hamburg feiert der Udo-Lindenberg-Film "Mach dein Ding" Premiere in Hannover. Der Film zeigt das Leben des Künstlers mit all seinen Erfolgen und Schattenseiten.