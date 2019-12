The King's Singers geben Benefizkonzert

Hallo Niedersachsen - 05.12.2019 19:30 Uhr

Auch das A-cappella-Ensemble The King's Singers unterstützt die NDR Spendenaktion "Hand in Hand" zugunsten Krebskranker durch ein Konzert mit der NDR Radiophilharmonie in Hannover.