Tausende demonstrieren gegen Tierversuchslabor

Hallo Niedersachsen - 19.10.2019 19:30 Uhr

Nachdem Tierschützer in einem Versuchslabor in Mienenbüttel bei Neu Wulmstorf verstörende Filmaufnahmen gemacht hatten, gingen über 7.000 Menschen in Neugraben auf die Straße.