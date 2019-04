So viel Abfall produzieren wir

Hallo Niedersachsen - 23.04.2019 19:30 Uhr

Rund 607 Kilogramm Siedlungsabfälle fallen in Niedersachsen jedes Jahr pro Einwohner an. Ein Teil davon gelangt in die Nordsee. Und beim Atommüll nimmt das Land eine Sonderrolle ein.