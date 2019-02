Skigebiet im Harz überfüllt

Hallo Niedersachsen - 04.02.2019 19:30 Uhr

Am Zeugniswochenende gab es in den Harzer Wintersportgebieten wieder kilometerlange Staus und überfüllte Parkplätze. Was tut der Harzer Tourismusverband gegen die Überlastung?