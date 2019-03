Schüler gehen fürs Klima auf die Straße

Hallo Niedersachsen - 15.03.2019 19:30 Uhr

In mehr als 20 Städten in Niedersachsen haben Schüler für mehr Klimaschutz demonstriert. Die größte Veranstaltung fand in Hannover statt, die wohl kleinste auf der Insel Juist.