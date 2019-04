Plastikmüll: Wie schlimm steht es um die Meere?

Hallo Niedersachsen - 26.04.2019 19:30 Uhr

Welches Ausmaß hat die Zerstörung durch Müll und Mikroplastik in den Weltmeeren? Am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven will man es herausfinden.