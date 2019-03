Osnabrück kämpft gegen den Narrenschwund

Hallo Niedersachsen - 01.03.2019 19:30 Uhr

Der Schoduvel in Braunschweig ist eine Erfolgsgeschichte, doch am Ossensamstag in Osnabrück zieht es immer weniger Narren auf die Straßen. Die Kritik: ein einziges Saufgelage.