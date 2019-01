Nordseewerke melden vierte Insolvenz an

Die Emder Nordseewerke sind zum vierten Mal in sechs Jahren insolvent. Die 85 Mitarbeiter blicken in eine ungewisse Zukunft. Die Landesregierung will den Standort jedoch erhalten.