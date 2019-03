NABU kämpft gegen Plastikmüll in Binnengewässern

Hallo Niedersachsen - 16.03.2019 19:30 Uhr

Etwa 80 Prozent des Plastikmülls in den Meeren gelangt aus Flüssen und Seen dorthin. Mit der Aktion "Abtauchen zum Aufräumen" will der NABU in Niedersachsen gegensteuern.