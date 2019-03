Masern: 18 Fälle in Region Hildesheim

Hallo Niedersachsen - 07.03.2019 19:30 Uhr

In der Region Hildesheim sind im Umfeld einer Schule 18 Fälle von Masern aufgetreten - so viele wie im letzten Jahr in ganz Niedersachsen. Der Schulbetrieb ist massiv gestört.