Lüneburgerin will Blindentennisgruppe gründen

Hallo Niedersachsen - 26.01.2019 19:30 Uhr

Kirstin Linck aus Lüneburg hat seit ihrer Kindheit stetig an Sehkraft verloren. Jetzt will sie die erste Gruppe für Blindentennis in ganz Niedersachsen gründen - und sucht Mitspieler.