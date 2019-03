Lisa Kreißler schreibt aus weiblicher Sicht

Hallo Niedersachsen - 09.03.2019 19:30 Uhr

Eher weibliche Themen wie Fehlgeburten schaffen es nur selten in Romane. Die Schriftstellerin Lisa Kreißler greift diese Themen auf und stellt so eine Verbundenheit zwischen Frauen her.