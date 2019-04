Leinenzwang für Hunde in freier Wildbahn

Hallo Niedersachsen - 01.04.2019 19:30 Uhr

Ab April gilt Leinenzwang für Hunde in der freien Landschaft. Wildtiere sollen so bei der Aufzucht ihrer Jungen nicht gestört werden. Doch wo fängt die frei Landschaft an?