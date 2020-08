Leiche in brennendem Auto vermutlich VW-Spitzel Sendung: Hallo Niedersachsen | 13.08.2020 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 13.08.2021

Am Montagabend wurde in einem brennenden Auto eine Leiche entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen in der VW-Abhör-Affäre entlassenen VW-Mitarbeiter handelt.