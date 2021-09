Kreistage und Räte: Wer ist stärkste Kraft geworden? Sendung: Hallo Niedersachsen | 13.09.2021 | 19:30 Uhr 6 Min | Verfügbar bis 13.09.2022

Grüne stärkste Kraft im Rat von Hannover. Stichwahl in Göttingen und klare Verhältnisse in Salzgitter. CDU und SPD in Lüneburg abgestraft.