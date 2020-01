Junge Fotojournalisten stellen aus Sendung: Hallo Niedersachsen | 22.01.2020 19:30 Uhr 3 min

Junge Fotojournalisten präsentieren in Hannover ihre Bachelorarbeiten: "allesun(d)ordnung" zeigt Menschen in unterschiedlichsten Situationen. Zu sehen in der Galerie für Fotografie.