Infrarotsensoren sollen Plastik im Meer orten

Hallo Niedersachsen - 08.07.2019 19:30 Uhr

Millionen Tonnen Plastikmüll treiben in den Weltmeeren. Forscher aus Niedersachsen wollen mit Infrarot-Sensoren an Drohnen helfen, es zu orten - und so auch Umweltsünder entlarven.