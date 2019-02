Garbsener Schülerzeitung "Ellipse" gewinnt Preis

Hallo Niedersachsen - 20.02.2019 19:30 Uhr

Guter Journalismus fängt in der Schule an: In Hannover wurden Niedersachsens beste Schülerzeitungen prämiert. Bester Newcomer ist die "Ellipse" vom Johannes-Kepler-Gymnasium in Garbsen.