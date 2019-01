Feuerwerksverbot: Stille Nacht zu Silvester

Hallo Niedersachsen - 01.01.2019 19:30 Uhr

In der Innenstadt von Hannover durften in der Silvesternacht keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Sowohl Besucher als auch die Polizei zogen am Ende eine positive Bilanz.