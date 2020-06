Ferienstart: Urlauberlawine rollt an die Nordsee Sendung: Hallo Niedersachsen | 26.06.2020 | 19:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 26.06.2021

In mehreren Bundesländern haben die Sommerferien begonnen und viele Urlauber zieht es an die Nordsee. Auch am Fähranleger Richtung Norderney in Norddeich herrschte Andrang.