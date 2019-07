Feldbrand bei Kransburg bedrohte Campingplatz

Hallo Niedersachsen - 28.07.2019 19:30 Uhr

Nachdem ein Feld neben dem Campingplatz am Kransburger See im Kreis Cuxhaven in Brand geraten war, mussten die Feriengäste evakuiert werden. Viele erlitten Rauchgasvergiftungen.