Europafest in Hannover will zum Wählen motivieren

Hallo Niedersachsen - 11.05.2019 19:30 Uhr

Am 26. Mai wird das Europaparlament gewählt, 6,3 Millionen Menschen in Niedersachsen sind wahlberechtigt. Das Europafest in Hannover soll möglichst viele zum Gang an die Urne bewegen.