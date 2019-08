Erneut Kutschenunfall: Frau in Lebensgefahr

Hallo Niedersachsen - 08.08.2019 19:30 Uhr

Bei einem Kutschenunfall bei Schneverdingen sind am Donnerstag zwölf Menschen verletzt worden. Eine lebensgefährlich verletzte 79-Jährige kam per Hubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus.