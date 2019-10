Erfindung soll Älteren Gartenarbeit erleichtern

Hallo Niedersachsen - 18.10.2019 19:30 Uhr

Damit er sich bei der Gartenpflege auf seinem Hof im Emsland nicht so oft bücken muss, hat Klaus Düttmann den "Laubfix" entwickelt. Eine Firma in China will das Gerät produzieren.