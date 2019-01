Elze: Bürger protestieren gegen Hähnchenmäster

In Elze in der Wedemark soll eine Hähnchenmastanlage vergrößert werden – der Schlachthof im nahen Wietze ist nicht ausgelastet. Doch in der Region wächst der Widerstand.