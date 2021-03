Ein Jahr Corona: Wo in Niedersachsen alles begonnen hat Sendung: Hallo Niedersachsen | 28.02.2021 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 28.02.2022

In Eltze in der Gemeinde Uetze gab es am 29. Februar 2020 den ersten Corona-Fall im Land - ein Schock für die Einwohner.