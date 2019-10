Deutsche Handballer besiegen Kroatien

Hallo Niedersachsen - 26.10.2019 19:30 Uhr

Am Tag des Handballs hat die deutsche Nationalmannschaft den zweimaligen Olympiasieger Kroatien in einem wahren Handball-Krimi besiegt. Zehntausend Fans feuerten die Mannschaft in Hannover an.