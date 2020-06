Den Graugänsen auf der Spur Sendung: Hallo Niedersachsen | 13.06.2020 | 19:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 13.06.2021

In Scharen bevölkern Graugänse einen Park in Wolfsburg. Weil die Altvögel zurzeit in der Mauser sind, können sie nicht fliegen. Ein guter Zeitpunkt, sie zu fangen und zu untersuchen.