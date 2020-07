Corona sorgt für Einbrüche bei VW und Sennheiser Sendung: Hallo Niedersachsen | 01.07.2020 | 19:30 Uhr 4 min | Verfügbar bis 01.07.2021

Die Corona-Pandemie bringt auch große Firmen in Not. Audiospezialist Sennheiser will 650 Stellen abbauen - und VW verzichtet auf den Bau eines geplanten Werks in der Türkei.