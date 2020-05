Corona: Alltag in einer Hausarztpraxis Sendung: Hallo Niedersachsen | 21.05.2020 | 19:30 Uhr 6 min | Verfügbar bis 21.05.2021

In Zeiten von Corona ist in Hausarztpraxen Improvisationstalent gefragt. Viele Ärzte bieten neben der normalen Sprechstunde auch Video- und Telefonberatungen an.