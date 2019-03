"Betrugskassen" in Restaurants: Prozessbeginn

Hallo Niedersachsen - 26.03.2019 19:30 Uhr

In Osnabrück müssen sich zwei Männer wegen manipulierter Kassen in Restaurants verantworten. Der Clou: Die Software hinterließ keine Spuren - weder digital, noch in den Abrechnungen.