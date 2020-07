Autokonzert mit Fury in the Slaughterhouse Sendung: Hallo Niedersachsen | 11.07.2020 | 19:30 Uhr 4 min | Verfügbar bis 11.07.2021

In Hannover findet vorerst das letzte Autokonzert auf dem Schützenplatz statt. Zu Gast ist Fury in the Slaughterhouse - für die Band ist es ein Heimspiel. Sophie Mühlmann ist live vor Ort.