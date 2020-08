Stand: 21.08.2020 10:37 Uhr

Wir über uns

Fiese Schädlinge, matschiger Schattenrasen oder invasives Springkraut: Immer wenn es Probleme im Garten gibt, kommen die Garten-Docs um Profigärtner Peter Rasch zum Einsatz. In ihrer Zentrale mitten in Mecklenburg nehmen sie alle Herausforderungen an, experimentieren mit Biodünger, züchten Würmer, basteln an allerlei Apparaturen und Werkzeugen. Dabei haben sie immer im Blick: Machbarkeit, Spaß und Kosten. Wo Peter Rasch und sein Expertenteam beraten, ist hoffentlich schon bald wieder alles im grünen Bereich.