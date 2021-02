Sendedatum: 25.02.2021 22:50 Uhr extra 3 vom 25.02.2021

Die katholische Kirche, der Ort, wo Frauen bislang zwei wesentliche Funktionen zugewiesen wurden: Mutter Gottes und Haushälterin des Priesters. Immerhin – man höre und staune - hat diese deutsche Bischofskonferenz bei ihrer Frühjahrsvollversammlung eine Frau als Generalsekretärin gewählt. Das erste Mal überhaupt. Es ist ja immer so: Wenn der Karren so richtig im Dreck steckt, dann taucht auch in den männerlastigsten Strukturen plötzlich der Gedanke auf, ob nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, mal eine Frau ranzulassen. Und der Karren der katholische Kirche steckt sehr tief im Dreck.

Themen der Sendung:



Katholische Kirche: Viel Missbrauch, zu wenige Frauen

Corona und die Schulen: Nichts gelernt

Corona-Impfstoff in Deutschland: Wenig da und trotzdem wählerisch'

Corona-Schnelltests: Jens Spahn und seine Versprechen

Ungesunde Ernährung: Julia Klöckner und die Zuckerlobby

Bodyshamig: Schönheitswahn im Netz

und vieles mehr

extra 3 | 25.02.2021 | 22:50 Uhr