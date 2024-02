Sendedatum: 08.02.2024 22:50 Uhr extra 3 vom 07.02.2024

Wer hätte das gedacht. In einem Land, das sich nicht auf den Artikel für Nutella einigen kann, ist man sich seit mehreren Wochen einig: Ein Land, wie es Rechtsextremisten wollen, in dem zwischen Deutschen und Passdeutschen unterschieden wird, wollen wir auf keinen Fall. Bundesweit gingen in vielen Städten Zehntausende auf die Straße, um gegen Rechts zu protestieren. Ob die Wahlergebnisse der AfD durch diese Aktionen spürbar sinken werden ist fraglich. Aber zumindest machen die Demos klar: Die AfD spricht nicht für die Mehrheit. Ihr Programm ist nicht "Volk ohne Raum". Es ist "Traum ohne Volk". Und es wurmt sie. Dass es sie wurmt, merkt man daran, wie sie versuchen, die Demos zu diskreditieren.



Themen der Sendung:



Das blaue Wundern: Demos gegen Rechts

Von Nord bis Süd: Bauerndemos gegen Kürzungen

Dauer-Fight-Club Ampelkoalition

Alters(wahl)kampf: Biden gegen Trump

Deepfakes: KI-Zauber oder Wahlkampf-Fluch?

