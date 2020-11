Stand: 02.11.2020 12:39 Uhr extra 3 Special zur US-Wahl 2020

US-Bürgerinnen und US-Bürger stehen vor dieser wichtigen Frage: Stimmen sie am 3. November für Joe Biden - oder haben sie das schon per Post gemacht? Trump versucht seit Wochen, die Briefwahl nach Kräften schlechtzureden, da vornehmlich Demokraten und Biden-Anhänger ihre Stimme per Post abgeben.

Wie dem auch sei, vier Jahre Amtszeit sind nun fast vorbei, was ist nicht alles passiert? Was wird übrig bleiben? Umfragen zufolge liegt Biden mit einer knappen Führung vorne. Aber was zählen schon Umfragen?! Auch bei den Wahlen vor vier Jahren lag die Herausfordererin Hillary Clinton vorne, der Rest ist Geschichte. Wie dieses Bild vom TV-Duell im Oktober 2016.

Trump hat es am Ende geschafft, auch Dank des komplizierten Wahlsystems aus Postkutschen-Zeiten, und nahm seinen Platz in der Ahnen-Galerie der US-Präsidenten ein.

Wie ist das nun mit dem US-Wahlsystem? Wie läuft das ab? Beim Kampf ums Weiße Haus im Musterland der Demokratie gewinnt nicht unbedingt der Kandidat mit den meisten Stimmen.

VIDEO: Wahlen in Amerika - Das Spiel (3 Min)

Aha! Und wäre es so schlimm, wenn Trump für weitere vier Jahre gewählt wird? Für uns als Satiresendung ganz sicher nicht!

VIDEO: Trumps Wiederwahl mal positiv gesehen (2 Min)

Aber jetzt mal von vorne. Wer ist dieser Donald Trump? Und warum ist er so wie er ist? Hin und wieder kommt einem Trump vor wie ein Kind. Unwissend, launisch, ohne Impulskontrolle. Aber auch dafür gibt es einen ganz plausiblen Grund und dieser heißt Sören.

VIDEO: Johannes Schlüters Junior ist der Trump-Pilot (3 Min)

Nach Amtsantritt legt Donald Trump los mit seinem Kabinett. Kritiker sagen, die neue US-Regierung wäre ein Horror-Kabinett. Johannes Schlüter, der persönliche Assistent von Präsident Donald Trump, brachte Licht in die Katakomben des Weißen Hauses.

VIDEO: Johannes Schlüter: Trumps Horrorkabinett (2 Min)

Was festzuhalten ist: Es gibt Leute, die Donald Trump richtig gut finden. Auch in Deutschland. Die Frage ist bloß, warum? Hierzu hat unser extra 3-Meinungsforscher und -Statistikfreak Klaas Butenschön sich 2017 umgehört.

VIDEO: Statistikexperte Butenschön mit Zahlen zu Donald Trump (2 Min)

2018 kamen wir kurz ins Zweifeln. Müssen wir Abbitte leisten? Ist Trump gar nicht der Trottel, als der er seit Monaten von Satirikern in aller Welt dargestellt wird? Das extra 3 Recherchenetzwerk hat Erstaunliches zutage gefördert.

VIDEO: extra 3 - Die Reporter: Trump ist hochbegabt (2 Min)

Super-Donald fand dann auch Einzug in die Wohnzimmer der Welt und zwar via Spielkonsole: Schieß auf alles und jeden mit deiner Twitterkanone. Und deine Welt hält den Atem an! Trampel auf deinen Nachbarn rum - und sichere so dein geiles Imperium.

VIDEO: Super Donald - Das ultimative Trump 'n' Run Spiel (2 Min)

Aber nicht nur im Wohnzimmer, Trumpstyle wird Lifestyle. Wie dieses praktische Werkzeug beweist. Wann immer eine Aufgabe Fingerspitzengefühl erfordert, gibt es jetzt eine schnelle und einfache Lösung. Der TRUMP 3000! Neu aus den Vereinigten Staaten.

VIDEO: TRUMP 3000 - Das ultimative Werkzeug (1 Min)

Aber nicht nur als Tool, auch im Verhalten wird Donald Trump zum Influencer. Schluss mit vernünftig und rücksichtsvoll. Kompromisse und Entgegenkommen ist was für Weicheier. Entdecke endlich auch du den Trump in dir und starte mal so richtig durch!



VIDEO: Ich trumpe jetzt 2.0 (2 Min)

Der extra3-Trump-Biograf Yves Brunkhorst stellte sich die im 2018 die Frage: Was lief schief im Leben von Donald Trump? Wie wurde US-Präsident Donald Trump zu dem Menschen, der er heute ist? Die Antwort liegt in seiner Kindheit, denn schon der kleine Donald hatte ganz ähnliche Probleme wie der große Trump.

VIDEO: Was lief schief im Leben von Donald Trump? (2 Min)

Trump wird von seinen Fans für seine Erfolge gefeiert. Welche Erfolge eigentlich? Egal, unser Festredenonkel Oliver Kalkofe gratuliert ihm auch, auf unsere Art und Weise.

VIDEO: Oliver Kalkofes Laudatio für Donald Trump (4 Min)

Verwandlungskünstler Max Giermann nahm mit Amtsantritt von Trump die Herausforderung an, in seine großen Anzüge zu schlüpfen. Mittlerweile wissen nicht mal wir, wer nun wer ist.



VIDEO: Im Gespräch mit Donald Trump: Ein Jahr seit der Wahl (5 Min)

VIDEO: Christian Ehring im Gespräch mit Donald Trump: Cohen-Aussage und Kim Jong-un (5 Min)

VIDEO: Trumps USA: Rassismus und Waffengewalt (7 Min)

VIDEO: Trump und die NATO (5 Min)

VIDEO: Kurz vor US-Wahl: Donald Trump zu Besuch (7 Min)

Und wenn der US-Präsident mal nicht zu extra 3 kommen konnte, dann ließ er vom Vize-Ersatz-Pressesprecher der Herzen ein lässiges Howdy vom amerikanischen Präsidenten-Imperator-Mäzen-Vorbildkönig Donald Trump überbringen. Aber auch ein herzliches Beileid.

VIDEO: USA und Corona: Erst ignoriert, dann infiziert (6 Min)

VIDEO: Torsten Sträter: Pressesprecher von Donald Trump (2020) (3 Min)

In seinen vier Jahren Amtszeit kam auch musikalisch viel zusammen bei extra 3. Hier die Trump-Charts.

Abschließen wollen wir mit einer kleinen Bildergalerie, mit allen Kunstwerken, die wir dank des US-Päsidenten in die Sendung bringen konnten.

